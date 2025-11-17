Unfall im Kreis Esslingen: Smart und Volvo kollidieren – zwei Personen leicht verletzt

1 In Frickenhausen ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: imago images/vmd-images

Ein 26-Jähriger missachtet mit seinem Volvo in Frickenhausen ein Stopp-Schild und stößt mit einem Smart zusammen. Beide Fahrer werden leicht verletzt.











Bei einem Verkehrsunfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) sind am Sonntagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr an der Kreuzung Steinachstraße / Theodor-Heuss-Straße. Ein 26-Jähriger war mit seinem Smart auf der Steinachstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße missachtete er das dortige Verkehrszeichen und fuhr ohne das Haltgebot zu beachten in den Kreuzungsbereich.

Dabei kollidierte der Smart mit einem von rechts kommenden Volvo eines 38-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich er Smart um die eigene Achse und krachte gegen einen Gartenzaun, an dem er zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf mindestens 25.000 Euro.