Unfall im Kreis Esslingen: Senior fährt in Streuobstwiese und prallt gegen Bäume – 80-Jähriger verletzt

Bei einem Unfall in Bissingen an der Teck ist am Mittwoch ein 80 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Der Senior war zuvor in eine Streuobstwiese gefahren.
Auf einer Wiese im Gewann Hörnle in Bissingen an der Teck ist am Mittwochnachmittag ein Senior mit seinem Wagen in eine Streuobstwiese gefahren und gegen zwei Bäume geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der 80-Jährige gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen auf die Wiese geraten, wo er durch abschüssiges Gelände gegen die Bäume fuhr. Ein Zeuge entdeckte den augenscheinlich leicht verletzten Senior, der von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht wurde. Bei dem Skoda entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Er musste von der Wiese geborgen und abgeschleppt werden.