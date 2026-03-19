1 Die Polizei vermutet, dass der Anhänger nicht richtig gesichert war. Foto: dpa

Ein Anhänger gerät am Mittwochnachmittag auf der Neuffener Steige (Kreis Esslingen) außer Kontrolle und rollt in den Gegenverkehr. Eine 48-jährige Frau wird verletzt.











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Durch einen außer Kontrolle geratenen Anhänger ist es am Mittwochnachmittag auf der kurvigen Landesstraße 1250, die hinauf nach Hülben (Landkreis Reutlingen) führt, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei wurde dabei eine Person verletzt.

Nach Angaben der Beamten fuhr gegen 17.45 Uhr ein 44 Jahre alter Mann mit einem Renault und einem daran befestigten Anhänger die Neuffener Steige in Richtung Hülben hinauf. Dabei löste sich der Anhänger – vermutlich aufgrund unzureichender Sicherung vom Zugfahrzeug. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er nach Angaben der Polizei mit dem entgegenkommenden Volkswagen einer 48 Jahre alten Autolenkerin.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Anhänger war bei der Kollision in mehrere Einzelteile zerschlagen worden.

Insgesamt wird Sachschaden von der Polizei auf ungefähr 7500 Euro geschätzt. Der Volkswagen musste abgeschleppt werden.