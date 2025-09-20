Unfall im Kreis Esslingen: Motorradfahrer in Lenningen verletzt – Polizei ermittelt

1 Der Motorradfahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Motorradfahrer ist am Freitag von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Dabei wurde der 66-Jährige verletzt. Die Polizei ermittelt.











Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ist es am Freitagnachmittag auf der B 465 bei Lenningen (Kreis Esslingen) gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 66-Jähriger gegen 16.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Gutenberger Steige aus Richtung Schopfloch kommend bergabwärts unterwegs. Dabei kam der Motorradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Böschung. Durch den Aufprall stürzte der Fahrer, wurde von der Böschung abgewiesen und blieb schließlich verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Laut Angaben der Polizei kümmerten sich Ersthelfer um den verletzten 66-Jährigen, anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Motorradfahrer verletzt – Straße zeitweise gesperrt

Das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 465 bis etwa 18.30 Uhr zeitweise gesperrt, wobei es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.