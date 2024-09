Unfall im Kreis Esslingen: Mit plattem Reifen weitergefahren

1 Erst eine Polizeistreife konnte die Autofahrt des Mannes stoppen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Ein Mann war auf seiner Autofahrt in Richtung Weilheim durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Selbst als sein Fahrzeug durch einen Unfall beschädigt worden war, setzte er seine Fahrt fort. Erst eine Polizeistreife konnte ihn stoppen.











Ein Mann ist am Donnerstagabend durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Der über 80-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bissinger Straße in Nabern unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Weilheim kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und sein Auto. Im Anschluss geriet er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. In Weilheim wurde er bei einem Stopp an einer roten Ampel von einem Zeugen auf seine unsichere Fahrweise angesprochen, der Mann fuhr jedoch mit geöffneter Tür weiter. Er konnte erst in der Carl-Benz-Straße von der Polizei gestoppt werden. Sein Auto war auch durch einen platten Reifen so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.