Unfall im Kreis Esslingen: Autos stoßen zusammen – eine Person leicht verletzt

Im Tiefenbachtal kommt es am Montag zu einem Unfall: Zwei Fahrzeuge kollidieren. Dabei wird eine Person leicht verletzt.











Eine Person ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Tiefenbachtal im Kreis Esslingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 36-jährige Fahrer eines Lkw gegen 09.30 Uhr die Zufahrt von der Deponie Blumentobel kommend in Richtung der K 1243 und wollte in diese nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige BMW-Fahrerin, die in Richtung Nürtingen unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde die 58-Jährige nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie musste daraufhin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit, die Polizei beziffert den Schaden an dem Auto auf circa 6.000 Euro. Der Schaden an dem Lkw wird auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei wurde zur Reinigung von herumliegenden Glassplittern hinzugezogen.