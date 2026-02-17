Unfall im Kreis Esslingen: Auto stößt mit Lastwagen zusammen – Autofahrer stirbt an Unfallstelle

1 Für den 28-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein Autofahrer stößt mit einem Lastwagen zusammen und erliegt seinen Verletzungen. Der 28-Jährige war mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn der B312 bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) geraten, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Insassen des Lastwagens leicht verletzt

Die 24 Jahre alte Fahrerin des Lastwagens sowie ihre 45 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik.

Warum der 28-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Der Gesamtschaden wird auf etwa 105.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.