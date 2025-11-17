Unfall im Kreis Esslingen: Auto erfasst und überrollt Fußgängerin – 76-Jährige schwer verletzt

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 37-Jährige fährt in Wendlingen (Kreis Esslingen) mit ihrem Auto aus einer Hofeinfahrt und erfasst dabei eine 76-Jährige. Die Seniorin wird bei dem Unfall schwer verletzt.











Eine 76-jährige Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Wendlingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 37-Jährige gegen 17.45 Uhr mit ihrem BMW aus einer Hofeinfahrt ausfahren und übersah dabei die Fußgängerin.

Diese wurde laut der Polizei von dem Wagen erfasst, umgestoßen und teilweise überrollt. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht aber der Polizei zufolge nicht.