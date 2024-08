Unfall im Kreis Esslingen: 59-Jähriger fährt Radfahrerin an

1 Die leichtverletzte Radfahrerin wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Autofahrer am Mittwochabend von der tief stehenden Sonne geblendet. Er übersah die Radfahrerin, die bei Holzmaden in einem Kreisverkehr fuhr. Die 27-Jährige wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.











Am Mittwochabend soll eine 27-jährige Radfahrerin an einem Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße in Holzmaden in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sein. Laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde die Radfahrerin dabei leicht verletzt.

Um etwa 19.20 Uhr soll ein 59-jähriger Fahrer eines Skoda auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen sein. Im dortigen Kreisverkehr bog er ab, um ihn an der ersten Ausfahr wieder zu verlassen. Weil der Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet war, übersah er die Radfahrerin, welche aus der Richtung der Johannes-Rau-Straße kam. Diese überquerte den dortigen Fußgängerweg, ohne von ihrem Fahrrad abzusteigen und kollidierte mit dem Skoda. Die 27-Jährige, die keinen Helm trug, stürzte von ihrem Fahrrad zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Frau zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Skoda und dem Mountainbike der Frau auf etwa 3100 Euro.