Unfall im Kreis Esslingen: 40-jähriger Radfahrer in Nürtingen tödlich verunglückt

1 Die Verkehrspolizei Esslingen übernahm die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen ist ein 40 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.











Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 40 Jahre alte Mann alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad im Engelbergweg und erlag seinen schweren Verletzungen.

Der 40-Jährige, der zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm trug, hatte den Engelbergweg aus Richtung Achalmstraße in Richtung Roßbergstraße befahren und war hier offensichtlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem Rad gegen den Bordstein geraten. Hierdurch stürzte er und blieb mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn liegen.

40-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Laut Angaben der Polizei fanden andere Verkehrsteilnehmer den schwer verletzten Mann gegen 22 Uhr auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 40-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Esslingen übernahm die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.