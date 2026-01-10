Unfall im Kreis Esslingen: 19-jähriger Audi-Fahrer weicht Rehen aus und überschlägt sich

1 Der Fahrer spricht von mehreren Rehen auf der Straße, denen er auswich. (Symbolbild) Foto: /Dreamstime

Ein 19-jähriger Autofahrer weicht auf einer Straße im Kreis Esslingen nach eigenen Angaben Rehen aus. Daraufhin kommt er von der Fahrbahn ab und das Auto überschlägt sich.











Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag auf der Kreisstraße 1260 in seinem Audi mehreren Rehen ausgewichen und in der Folge gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrer war laut Polizeibericht gegen 23 Uhr zwischen Grafenberg und Kohlberg (Kreis Esslingen) unterwegs, als die Tiere seinen Angaben zufolge auf die Fahrbahn kamen. Der 19-Jährige wich ihnen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin sein Fahrzeug nach links von der Straße abkam und gegen eine Steinmauer mit Geländer prallte.

Anschließend überschlug sich das Auto und kam in dem zwei Meter tiefen Graben eines Baches zum Liegen. Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt und verließ das Fahrzeug mithilfe eines Zeugen selbstständig. Sein Audi erlitt einen Totalschaden und wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.