1 Für die 45-Jährige kam nach dem Unfall jede Hilfe zu spät. Foto: SDMG/SDMG / Gress

Ein tragischer Unfall hat sich am Montagmorgen in Oberreichenbach im Kreis Calw ereignet. Bei der Kollision zweier Autos ist eine 45-Jährige gestorben, zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Oberreichenbach - Eine 45 Jahre alte Toyota-Fahrerin ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 296 bei Oberreichenbach (Kreis Calw) bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer sowie sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt.

Wie die Polizei meldet, war die 45-Jährige gegen 7 Uhr mit ihrem Toyota auf der Bundesstraße von Oberreichenbach nach Hirsau unterwegs, als sie kurz nach einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte der Toyota mit dem Skoda des 19-Jährigen zusammen.

Die Toyota-Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Insassen des Skoda wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 17.000 Euro. Die Bundesstraße war zwischen Oberreichenbach und Hirsau in der Zeit von circa 7.15 Uhr bis 10.30 Uhr gesperrt.