Unfall im Kreis Böblingen: Tesla prallt gegen Tunnelwand

6 In Sindelfingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) kommt es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Ein Tesla prallt gegen eine Tunnelwand. Was bisher bekannt ist.











In Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr in Sindelfingen-Hinterweil.

Ein 20-jähriger Tesla-Fahrer befuhr dort einen Tunnel in Richtung Maichingen. Die Polizei geht davon aus, dass der Tesla-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Tesla prallte daraufhin gegen die Tunnelwand. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.