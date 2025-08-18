Unfall im Kreis Böblingen: Autofahrer übersieht Motorradfahrerin – zwei Schwerverletzte

6 Der Autofahrer und die Motorradfahrerin kollidierten und wurden schwer verletzt. Foto: SDMG / Dettenmeyer

Bei einem Unfall bei Aidlingen (Kreis Böblingen) sind am Montag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte eine Motorradfahrerin nicht rechtzeitig gesehen.











Link kopiert

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag bei Aidlingen (Kreis Böblingen) gekommen. Dabei wurden ein Autofahrer sowie eine Motorradfahrerin schwer verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war der beteiligte Autofahrer mit seinem VW auf der K1066 von Deufringen in Richtung Aidlingen unterwegs und wollte nach links in den Oberen Wengertweg einbiegen. Hierbei übersah er laut Angaben der Polizei die aus Aidlingen herausfahrende Motorradfahrerin.

Zwei Personen schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Der Notruf ging gegen 16.40 Uhr bei der Polizei ein. Daraufhin wurden beide Personen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Motorrad und das Auto mussten abgeschleppt werden. Zu den Personalien und dem entstandenen Schaden konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.