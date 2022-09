Hagnau am Bodensee Reißnägel im Uferpark verteilt - Radfahrer oder Tiere im Visier?

Unbekannte haben in Hagnau am Bodensee auf einem Fußweg schon zum wiederholten Mal etliche Reißnägel ausgelegt. Wem der oder die Unbekannte damit schaden will, war zunächst unklar.