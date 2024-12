Unfall im Gegenverkehr bei Esslingen: 24-Jährige fährt zu schnell – zwei Verletzte bei Frontalkollision

1 Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Eine 24-Jährige ist zwischen Aichwald und Esslingen offenbar zu schnell gefahren und deshalb in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Sie kollidierte frontal mit einem Transporter, zwei Personen wurden verletzt.











Link kopiert

Kurz vor Mitternacht ist am Dienstagabend zwischen Aichwald und Esslingen eine 24-Jährige mit ihrem VW frontal mit einem Mercedes Sprinter im Gegenverkehr kollidiert. Nach Angaben der Polizei war sie in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten, weil sie zu schnell gefahren war.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens hatte noch versucht, auszuweichen. Dennoch waren die beiden Fahrzeuge kollidiert, der Transporter war nach dem Zusammenstoß noch gegen die Leitplanken geprallt. Die 24-Jährige wurde ebenso wie der 56-jährige Transporterfahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde in eine Klinik gebracht, der 56-Jährige wurde an der Unfallstelle behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 17.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.