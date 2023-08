1 Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Uwe Anspach

Im Enzkreis ist ein am Sonntagmorgen ein 55-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er geriet zunächst ins Schleudern und prallte dann gegen ein Auto.















Ein Motorradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Höfen an der Enz (Landkreis Calw) gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 55-Jährige am Sonntagmorgen aus unbekanntem Grund ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Dort sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Motorradfahrer sei durch den Aufprall lebensbedrohlich verletzt worden und noch vor Ort gestorben. Der genaue Hergang sowie die Ursache müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.