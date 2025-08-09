Unfall im Bodenseekreis: Auto stürzt Abhang hinunter und prallt gegen Bäume – Beifahrerin stirbt

1 Das Auto prallte gegen mehrere Bäume. Foto: KFV Bodenseekreis

In Frickingen im Bodenseekreis kommt ein Auto von der Straße ab und stürzt einen Abhang hinunter. Die Beifahrerin wird schwer verletzt und stirbt später in einer Klinik.











Eine 83 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Autounfall in Frickingen im Bodenseekreis ums Leben gekommen.

Der Wagen sei von einer Straße bei Frickingen abgekommen, einen tiefen Hang hinuntergestürzt und habe sich überschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei prallte das Auto mit der Beifahrerseite auch gegen zwei Bäume, ehe es in einem Maisfeld stehen bleib.

Unfall in Frickingen: Landwirte helfen

Nach Angaben der Feuerwehr halfen Landwirte eines nahegelegenen Hofes mit ihrem Traktor bei der Befreiung der schwer verletzten Beifahrerin.

Die Beifahrerin wurde aus dem Auto befreit und verstarb am Abend in einer Klinik. Foto: KFV Bodenseekreis

Aufgrund der Schwere der Verletzungen habe die Rettung möglichst schnell erfolgen müssen, hieß es. Sanitäter brachten die 83-Jährige am Freitag in eine Klinik, wo sie am Abend starb.

Fahrer bei Unfall in Frickingen leicht verletzt

Der 86 Jahre alte Fahrer habe sich selbst aus dem Wagen befreien können, hieß es. Laut einem Polizeisprecher brachten ihn Sanitäter mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht beteiligt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.