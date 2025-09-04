Unfall im Alb-Donau-Kreis: Missglücktes Überholmanöver? Zwei Männer sterben

1 Für zwei Männer kam jede Hilfe zu spät. Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow

Früh am Morgen kommt es im Alb-Donau-Kreis zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Menschen sterben. Die Polizei steht noch vor vielen offenen Fragen.











Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Zur Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Die Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen ist aktuell gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Die Bergung der Unfallopfer dauere an, hieß es. Nach Polizeiangaben war eventuell ein missglücktes Überholmanöver die Unfallursache.