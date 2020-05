Aus noch unbekannten Gründen ist in Großbettlingen ein schwerer Unfall am Kreisverkehr geschehen.

Großbettlingen - Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr hat sich am Kreisverkehr am Ortsende von Großbettlingen in Richtung Nürtingen ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein offensichtlich aus Richtung Bempflingen kommender Audifahrer überfuhr den Kreisverkehr. Nach etwa 80 Metern endete dann die Fahrt an einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.