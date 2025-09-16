Unfall Frickenhausen: 18-Jährige Radfahrerin prallt gegen Audi – verletzt ins Krankenhaus

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau nach dem Zusammenstoß in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Frickenhausen (Kreis Esslingen) wurde am Montag eine Radfahrerin verletzt. Die Frau war wohl wegen einer Unachtsamkeit seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.











﻿ Eine 18-jährige Radfahrerin hat sich am Montagnachmittag in Frickenhausen bei einem Unfall verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr in der Steinachstraße, wie die Polizei mitteilt. Die junge Frau kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi einer 34-Jährigen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Radfahrerin ihre Geschwindigkeit nicht angepasst und war unachtsam gewesen, so stieß sie gegen den linken Außenspiegel des Pkw. Sie stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Audi riss der linke Außenspiegel ab. Der Schaden an Auto und Fahrrad beläuft sich nach Schätzungen der Polizei insgesamt auf rund 1.650 Euro.