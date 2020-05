1 Unfall beim Abbiegen auf der Adenauerbrücke. (Symbolbild) Foto: dpa

Zu einem Unfall mit erheblichem Schaden ist es am Samstag auf der Adenauerbrücker gekommen. Es waren drei Autos beteiligt. Verletzt wurde niemand.

Esslingen - Am Samstagmorgen, gegen 11.25 Uhr, ist es, nach Angaben der Polizei, auf der Adenauerbrücke zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bekommen. Eine 49-Jährige war mit ihrem Opel von Berkheim kommend in Richtung Oberesslingen unterwegs und benutzte auf der Adenauerbrücke den Linksabbiegestreifen. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts ab und kollidierte zunächst mit einem sich daneben befindlichen Mercedes, einer 27-Jährigen. Im Anschluss prallte der Opel auf einen noch davorstehenden Porsche. Dabei verhakten sich die Vorder- und Hinterachsen der Fahrzeuge, so dass diese herausgerissen wurden und der Opel schließlich im Auffahrtsbereich der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart zum Stehen kam. Die 49-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock und musste mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 85.000 Euro. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.