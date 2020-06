1 Beim Unfall entstand ein hoher Schaden (Symbolbild). Foto: Pixabay/Jarmoluk

Weil er eine rote Ampel übersehen hat, ist ein Porschefahrer in der Mettinger Straße mit einem Chevrolet zusammengestoßen. Der Schaden beträgt etwa 16.000 Euro.

Esslingen - Am Samstagabend ist es gegen 18.25 Uhr an der Einmündung der Schlachthausstraße in die Mettinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Schaden gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 53-Jähriger Porschefahrer war zu diesem Zeitpunkt die Mettinger Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel bei der Einmündung der Schlachthausstraße übersah er das für ihn geltende Rotlicht und fuhr geradeaus weiter. Der 29-Jährige Fahrer eines Chevrolet beabsichtigte, bei grün von der Schlachthausstraße nach links in Richtung Mettingen abzubiegen. Er konnte den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Beide Männer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.