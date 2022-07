Neun Verletzte in Linienbus

1 Der Autofahrer wechselte vor einer roten Ampel auf die Busspur. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Montagmorgen wechselte ein 29-jähriger Autofahrer in Esslingen auf die Busspur und stieß mit einem Linienbus zusammen. Neun Fahrgäste, darunter acht Kinder, wurden verletzt.















Neun Personen sind nach einem Unfall am Montagmorgen auf der Neckarstraße in Esslingen verletzt worden. Ein 29-Jähriger befuhr laut Polizeiangaben mit seinem Auto gegen 8.20 Uhr die Straße in Richtung Bahnhof. Nachdem es dort wegen einer roten Ampel zu einem Stau gekommen war, wechselte er auf die Busspur. Der 48 Jahre alte Fahrer eines voll besetzten Linienbusses bremste daraufhin, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro

Acht Kinder im Alter zwischen elf und 14 Jahren sowie eine 23-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte fünf der Kinder in ein Krankenhaus und zwei zur weiteren Behandlung in Arztpraxen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.