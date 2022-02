1 Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bei einem Unfall wurde am Montagvormittag in Esslingen eine 85 Jahre alte Frau verletzt, als sie die Straße überqueren wollte.















Esslingen - Zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer Fußgängerin ist es am Montagvormittag in Esslingen gekommen. Ein 51-Jähriger war gegen elf Uhr ohne Fahrgäste mit dem Bus auf der Straße Am Schönen Rain unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Tobias-Mayer-Straße übersah er laut Polizeiangaben eine 85 Jahre alte Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die Seniorin zu Boden und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Die ältere Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.