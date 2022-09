1 Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort. Foto: SDMG/Kohls

Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen in Esslingen beim Abbiegen einen entgegenkommen Wagen übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Eine Person wurde leicht verletzt.















Link kopiert

Zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Autos ist es am Montagmorgen in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen gekommen. Bei dem Unfall wurde laut Polizei eine Person leicht verletzt und es entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

Rettungsdienst bringt 41-Jährigen ins Krankenhaus

Gegen 8.10 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer in Richtung Zell unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Kleinwagen. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die rechte Seite des abbiegenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 41-Jährige ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

30.000 Euro Schaden

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.