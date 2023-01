1 Offenbar war der Fahrer auf der glatten Straße zu schnell unterwegs (Symbolfoto). Foto: IMAGO//MiS

Bei einem Unfall am Mittwoch in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) hat sich ein 19-Jähriger Fahrer schwer verletzt, weil sich sein Wagen überschlug. Vermutlich war er auf glatter Straße zu schnell unterwegs.















Link kopiert

Bei einem witterungsbedingten Unfall in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt, als sich sein Auto überschlagen hat. Wie die Polizei berichtet, war der 19 Jahre alte Fahranfänger kurz nach 7.30 Uhr von Grötzingen nach Wolfschlugen unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn kam er mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Vermutlich war er für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs. Sein Wagen überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien, musste jedoch schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Seit Wagen musste mit einem wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt werden.