Unfall bei Wernau: Motorradfahrer stürzt und rutscht unter Auto

1 Der Rettungsdienst musste den Verletzten in ein Krankenhaus bringen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Auf der B 313 bei Wernau ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer verunglückt. Er stürzte beim Bremsen auf der nassen Straße und rutschte unter ein vor ihm fahrendes Auto. Der Rettungsdienst brachte ihn leicht verletzt in eine Klinik.











Ein 47-jähriger Zweiradlenker wurde am Montagmorgen nach einem Sturz bei Wernau (Kreis Esslingen) mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Gegen 6:50 Uhr war er laut Polizei auf der B 313 unterwegs, er kam von der B 10 und fuhr in Richtung Nürtingen.

Als ein 23-Jähriger vor ihm auf der Höhe von Wernau wegen des Verkehrs abbremsen musste, trat auch der Zweiradlenker stark in die Bremsen. Der 47-Jährige geriet aufgrund der nassen Fahrbahn zunächst ins Schleudern, stürzte daraufhin zu Boden und rutschte mit seiner Honda unter den VW. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Bundesstraße gesperrt werden.