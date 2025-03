Unfall bei Wernau: Mann will wieder auf B 313 auffahren und verursacht Unfall – 40 000 Euro Schaden

Mann will wieder auf B 313 auffahren und verursacht Unfall – 40 000 Euro Schaden

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago images//Reporterdienst

Am Samstag wurde bei Wernau (Kreis Esslingen) eine 45-Jährige verletzt. Ein 51-Jähriger fuhr zuvor über eine Kreuzung um wieder auf die B 313 aufzufahren und hatte der Frau die Vorfahrt genommen.











Bei einem Verkehrsunfall bei Wernau (Kreis Esslingen) ist am Samstagmittag eine Person verletzt worden, zudem entstand hoher Schaden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.40 Uhr auf der B 313 von der A8 kommend und verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Wernau. An der Kreuzung mit der Kirchheimer Straße überquerte er verbotenerweise die Straße, um wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei stieß er mit dem Mercedes einer 45-Jährigen zusammen, die von rechts kam.

Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 40.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Kirchheimer Straße zeitweise Vollgesperrt werden.