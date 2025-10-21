Unfall bei Wendlingen und Esslingen: Zwei Spuren auf A8 wegen Unfall stundenlang gesperrt – drei Pkw abgeschleppt

1 Durch den Unfall mussten am Dienstagmorgen zwei Spuren gesperrt werden, der Verkehr staute sich entsprechend in Richtung Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Am Dienstagmorgen mussten auf der A8 zwischen Esslingen und Wendlingen zwei Spuren wegen eines Unfalls gesperrt werden. Es kam im Berufsverkehr zu Stau und einem weiteren Unfall.











Bei einem Unfall auf der A8 wurden am Dienstagmorgen ersten Informationen zufolge zwei Personen verletzt, zudem wurden drei Pkw so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Im Berufsverkehr sorgte dies für erhebliche Verkehrsbehinderungen, sagt ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage.

Der Unfall habe sich gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Wendlingen und Esslingen ereignet. Etwa auf Höhe der Raststätte Denkendorf seien auf der linken Spur aus noch völlig unklaren Gründen drei Pkw zusammengestoßen.

Den bisherigen Informationen zufolge mussten alle drei Fahrzeuge in der Folge abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte dafür die mittlere und linke Fahrspur. Der Verkehr musste bis kurz vor 9 Uhr über die rechte Spur und den Standstreifen geleitet werden. Dadurch kam es zu entsprechenden Staus.

Kurz darauf ereignete sich dann offenbar an der Anschlussstelle Wendlingen gegen 9.25 Uhr ein weiterer Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Hier wurde aber offenbar niemand verletzt. Nähere Informationen zum jeweiligen Hergang der Unfälle oder der Schadenshöhe liegen noch nicht vor.