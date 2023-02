Mobilität in Leinfelden-Echterdingen Wie die Stadt die Verkehrswende wuppen will

In Sachen Mobilität beweist Leinfelden-Echterdingen durchaus Kreativität. Abteilungsleiterin Michaela Käfer erklärt, welche Projekte in diesem Jahr anstehen. Und was eine Samenpostkarte damit zu tun hat.