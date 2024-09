Unfall bei Weilheim: 25-jähriger Rennradfahrer nach Sturz schwer verletzt im Krankenhaus

1 Ein Notarzt versorgte den 20-Jährigen in Linsenhofen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstagabend stürzt zwischen Neidlingen und Weilheim (Kreis Esslingen) ein 25-Jähriger schwer von seinem Rennrad. Ein Notarzt versorgt den jungen Mann, bevor er in eine Klinik gebracht werden muss.











Ein 25-jähriger Rennradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Sturz auf der L 1200 zwischen Neidlingen und Weilheim im Kreis Esslingen schwer verletzt worden. Der Radfahrer war laut Polizei gegen 18.45 Uhr mit einer Gruppe in Richtung Weilheim unterwegs, als es nach bisherigen Ermittlungen zu einer leichten Berührung mit dem Rad eines anderen Gruppenmitglieds kam.

Infolge dieser Berührung stürzte der 25-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik, nachdem eine Notarzt an der Unglücksstelle die Erstversorgung übernommen hatte. Am Rennrad des Verunglückten entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.