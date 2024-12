Unfall bei Vaihingen an der Enz: Mit 1,6 Promille in den Gegenverkehr

Mit 1,6 Promille in den Gegenverkehr

Unfall bei Vaihingen an der Enz

1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Eine 48-Jährige ist am Montagmittag zwischen Riet und Nussdorf mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem VW zusammengestoßen. Möglicherweise spielten neben Alkohol auch Medikamente eine Rolle.











Eine 48-Jährige ist vorerst ihren Führerschein los, nachdem sie am Montag mit 1,6 Promille im Blut zwischen dem Teilort Riet und Eberdingen-Nussdorf einen Unfall verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 11.35 Uhr mit ihrem Ford auf der Kreisstraße in Richtung Nussdorf unterwegs, als sie eine Kurve mit zu hohem Tempo nahm, dadurch in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem VW einer 32-Jährigen zusammenstieß.

Die 48-Jährige stand unter dem Einfluss von Medikamenten

Anschließend fuhr die 48-Jährige einfach weiter, kehrte dann aber schlussendlich doch wieder zur Unfallstelle zurück. Vor Ort führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,6 Promille zutage förderte. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass die 48-Jährige zudem unter Medikamenten-Einfluss stand. Sie musste ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, der Schaden an den Autos auf etwa 20 000 Euro geschätzt.