Unfall bei Stuttgart Asemwald: Auto überschlägt sich - mehrere Kinder im Fahrzeug

Emotionale Ehrung beim Weltweihnachtscircus Stuttgart wird zur „Zirkushauptstadt der Welt“ ernannt

In 30 Jahren hat der Holländer Henk van der Meijden Stuttgart zur „Zirkushauptstadt der Welt“ gemacht. Dafür wird er am Freitagabend unter tosendem Beifall in der Manege geehrt. Sehr emotional bedankt sich der 87-Jährige beim Stuttgarter Publikum.