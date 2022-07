1 Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Bei regennasser Fahrbahn und mit zu wenig Reifenprofil ist eine Frau auf der B27 bei Schlaitdorf verunglückt.















Auf regennasser Fahrbahn und mit zu wenig Reifenprofil ist eine 23-jährige Audifahrerin am Freitag auf der B27 bei ins Schleudern gekommen und zog sich diverse Verletzungen zu.

Die 23-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A6 befuhr die B27 um 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen und kam auf Gemarkung Schlaitdorf in einer lang gezogenen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen ins Schleudern. In der Folge prallte sie zunächst gegen die rechte Leitplanke und kam letztlich quer auf dem linken Fahrstreifen zum Endstand.

Die Fahrerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass beide Hinterreifen des Audi nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe aufwiesen. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Bernhausen mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Da der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Tübingen längere Zeit gesperrt war, kam es zu einem größeren Rückstau.