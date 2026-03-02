Unfall bei Reichenbach: Leitplanken umgeworfen – Fahrer weicht Tier aus und baut Unfall

1 An einer Baustelle auf der Bundesstraße 10 bei Reichenbach touchierte ein Autofahrer die Leitplanken. Foto: Stefan Puchner/dpa

Weil er an einer Baustelle ausgewichen ist, verursachte ein Autofahrer am Montag auf der B10 bei Reichenbach einen Unfall. Er touchierte Leitplanken, ein anderer fuhr darüber.











Link kopiert

Beim Ausweichen an einer Baustelle touchierte ein 31-jähriger Autofahrer am Montagmorgen bei Reichenbach die Warnbaken, die nach links geschleudert wurden. Ein anderer Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr hinein.

Laut Polizeiangaben war der Autofahrer gegen 6.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Querspange Reichenbach lief nach seinen Worten ein Tier über die Fahrbahn. Er sei daraufhin erschrocken und am Beginn der dortigen Baustelle nach rechts ausgewichen. Der Mann touchierte anschließend mit seinem Wagen die Leitplanke sowie drei Warnbaken, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen mitteilt. Die Warnbaken wurden dadurch nach links auf die Fahrbahn geschleudert. Dort konnte ein 53 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Auto darüber. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich laut Polizei auf 20 000 Euro.