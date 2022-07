1 Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Schaden und die B10 musste zeitweise voll gesperrt werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Beim Fahrspurwechsel im Baustellenbereich kracht eine Smartfahrerin erst auf eine Warnbake, dann auf eine Wand. Die Frau zieht sich leichte Verletzungen zu.















Im Baustellenbereich der B10 zwischen dem Plochinger Dreieck und der Anschlussstelle Reichenbach/Fils wurde am Freitag eine Frau leicht verletzt.

Die 27 -jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr gegen 18.20 Uhr die B10 in Fahrtrichtung Göppingen im Baustellenbereich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte auf den linken. Im Anschluss prallte sie frontal auf eine Warnbake und stieß dann gegen die in der Baustelle aufgestellte Betongleitwand. Hierdurch stellte sich der Pkw Smart auf, kippte auf die Fahrerseite um und blieb nach etwa 50 Metern auf dieser liegen.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von Ersthelfern aus dem stark beschädigten Smart befreit. An ihrem Auto entstand Schaden in Höhe von 10.000 Euro. An der Baustelleneinrichtung entstand ein Schaden in Höhe 1.000 Euro.

Zudem wurde ein Pkw Seat Ibiza durch umherfliegende Teile beschädigt, wobei hier ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B10 zeitweise vollständig gesperrt werden, was zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.