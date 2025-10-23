Unfall bei Owen: Motorradfahrerin bei missglücktem Überholvorgang gestürzt – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei Owen ist am Mittwoch eine 19-Jährige verletzt worden. Sie wollte einen Lkw überholen, scherte aus um den Gegenverkehr zu überprüfen, berührte dabei wohl ein Auto und stürzte.











﻿ Eine 19-jährige Motorradfahrerin hat am Mittwochnachmittag bei Owen (Kreis Esslingen) Verletzungen bei einem Unfall erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte sie gegen 15 Uhr beim Wertstoffhof einen Lkw überholen.

Beim Ausscheren nach links um zunächst den Gegenverkehr zu überprüfen hat es laut Polizei vermutlich einen leichten Kontakt mit einem entgegenkommenden Auto gegeben. Dadurch ist die junge Frau gestürzt und hat sich verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens, ein etwa 40-jähriger Mann mit schwarzen Haaren und Oberlippenbart, hielt zunächst an und sprach mit der 19-Jährigen. Danach fuhr er jedoch weiter. Das Auto soll ein weißer VW Golf oder Passat gewesen sein. Die Motorradfahrerin kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An ihrer Honda entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro, das Motorrad wurde abgeschleppt.

Die Polizei Esslingen bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können, um Hinweise unter 07 11 / 39 90 42 0.