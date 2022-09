1 Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei Owen verletzt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Zwischen der Burg Teck und dem Ort Owen (Kreis Esslingen) hat sich am Sonntag ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz verletzt.















Am Sonntagabend stürzte bei Owen (Kreis Esslingen) ein Motorradfahrer in einer Haarnadelkurve und verletzte sich dabei. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige gegen 19 Uhr auf seiner Maschine von der Burg Teck kommend in Richtung Owen unterwegs. Dabei verlor er in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürze. Der junge Mann wurde bei dem Sturz verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2 000 Euro.