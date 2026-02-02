Unfall bei Owen: Heftig aufgefahren – Hoher Schaden an vier Fahrzeugen

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 25.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Vier Fahrzeuge sind bei einem Auffahrunfall auf der L1210 bei Owen (Kreis Esslingen) beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.











Link kopiert

Ein Verkehrsunfall mit einem hohen Schaden und vier Fahrzeugen hat sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der L1210 bei Owen (Landkreis Esslingen) ereignet. Ein 25-Jähriger war mit seinem Mitsubishi Pajero in Richtung Owen unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass ein 34-Jähriger vor ihm mit seinem Hyundai i20 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste, berichtet die Polizei

Der Mitsubishi prallte deshalb mit solcher Wucht ins Heck des Hyundai, dass dieser auf den davorstehenden Citroen C3 einer 27-Jährigen und dieser wiederum auf die Mercedes E-Klasse einer 41-Jährigen geschoben wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Kollision niemand verletzt. Der Mitsubishi und der Hyundai waren jedoch so stark beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen und abtransportiert werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den vier Fahrzeugen auf insgesamt rund 25.000 Euro.