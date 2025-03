Unfall bei Owen: Fiat überschlägt sich – Fahrerin verletzt

1 Der Fiat blieb neben der Straße auf einer Wiese liegen. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Am Freitagmittag hat sich eine 49-Jährige bei Owen (Kreis Esslingen) mit ihrem Auto überschlagen. Sie kam zuvor aus unklaren Gründen von der Straße ab.











Eine 49-jährige Autofahrerin hat sich am Freitagmittag auf der K1243 bei Owen (Kreis Esslingen) mit ihrem Fiat überschlagen und dabei leicht verletzt. Die Frau war nach Angaben der Polizei kurz nach 13 Uhr von Nürtingen in Richtung Owen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts ins Straßenbankett geriet.

Beim Gegenlenken schleuderte der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich nach rechts von der Straße ab.

Das Auto war weit von der Straße abgekommen. Foto: SDMG// Kaczor

In einer angrenzenden Wiese überschlug sich das Auto und blieb dort liegen. Die Fahrerin wurde zunächst an der Unfallstelle versorgt und dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand Totalschaden von mindestens 5000 Euro, er musste abgeschleppt werden.