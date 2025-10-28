Unfall bei Owen: Beim Überholen zwischen Lkw und Wohnwagen – vier Verletzte

1 Der Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin und drei Kinder in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago/7aktuell

Bei Owen hat eine 53-Jährige einen schweren Unfall verletzt, weil sie einen Pkw mit Wohnwagen überholte, als ein Lastwagen entgegen kam. Vier Personen wurden verletzt.











﻿ Eine 53 Jahre alte Frau hat am Freitagmittag zwischen Owen und Nürtingen (Kreis Esslingen) einen schweren Unfall verursacht. Sie hat gegen 13.15 Uhr mit ihrem Seat nach dem Freilichtmuseum zum Überholen eines Wohnwagengespanns angesetzt, dabei aber einen entgegenkommenden Lkw übersehen, berichtet die Polizei.

Demnach fuhr sie mittig zwischen dem Lkw und dem Toyota mit Wohnwagenanhänger hindurch und stieß dabei mit beiden Fahrzeugen seitlich zusammen. Der 48-jährige Lkw-Fahrer konnte sein tonnenschweres Fahrzeug auf der Straße halten und abbremsen. Der Toyota mit dem Wohnwagen, gesteuert von einem 41-Jährigen, wurde nach rechts auf die Grünfläche abgewiesen und kam dort zum Stehen.

Der Seat der Unfallverursacherin landete rund 100 Meter weiter im linken Straßengraben. Die 53-Jährige sowie drei Kinder im Toyota im Alter von fünf, acht und zwölf Jahren wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zwei Rettungswagen waren auf der K1243 im Einsatz. Der Lkw-Fahrer sowie die 43-jährige Beifahrerin im Toyota blieben unverletzt.

Hoher Schaden durch Unfall – Straße stundenlang gesperrt

Beide Pkw, der Seat und der Toyota mit Anhänger, mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 30.000 Euro. Die Kreisstraße war wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 16.30 Uhr voll gesperrt.