Unfall bei Ostfildern: Ein Verletzte und 25.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall

Die Polizei sicherte die Unfallstelle.

Bei Ostfildern ist am Mittwoch ein 21-Jähriger auf den BMW eines 26-Jährigen aufgefahren. Dieser wurde auf ein weiteres Auto aufgeschoben und es entstand beträchtlicher Schaden.











Bei einem Unfall auf der Landesstraße 1204 bei Ostfildern ist am Mittwoch eine Person verletzt worden, zudem entstand beträchtlicher Schaden. Den Angaben der Polizei war ein 26-Jähriger mit seinem BMW auf der Straße parallel zur Autobahn unterwegs.

An der Abzweigung der Kreisstraße in Richtung Scharnhausen hielt er dann an, obwohl die Ampel für ihn Grün zeigte, weil der Verkehr sich auf der Kreuzung staute. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Mercedes in dieselbe Richtung fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr heftig auf das Auto auf. So wurde der Wagen auf einen weiteren BMW eines 40-Jährige aufgeschoben, der im Einmündungsbereich stand.

Der Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, den Schaden an allen drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Zudem wurde der 26-Jährige leicht verletzt, wollte sich aber selbst in Behandlung begeben. Im Feierabendverkehr sorgte der Unfall für weitere Behinderungen.