Unfall bei Ohmden: Pkw kracht gegen Baum – eine Person in Klinik

Pkw kracht gegen Baum – eine Person in Klinik

4 Der Pkw kam aus noch unklarer Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Foto: SDMG/ Woelfl

Bei einem Unfall bei Ohmden (Kreis Esslingen) wurde am Montagmorgen eine Person verletzt. Sie war aus unklaren Gründen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.











Bei Ohmden im Kreis Esslingen ist am Montagmorgen gegen 9.50 Uhr aus noch unklaren Gründen eine Person mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde sie dabei verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Zudem waren offenbar Betriebsstoffe ausgelaufen, sodass Experten des Umweltschutzamtes an die Unfallstelle an der Kreisstraße 1265 zwischen Jesingen und Ohmden ausrückten, um zu prüfen ob weitere Maßnahmen, wie ein Abbaggern des belasteten Bodens, nötig sein könnten, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Am Mittag konnten noch keine genaueren Angaben zur Schwere der Verletzungen oder dem Schaden gemacht werden.