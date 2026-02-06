Unfall bei Ohmden: Auto prallt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

1 Am Freitagnachmittag kam es auf der Straße zwischen Ohmden und Jesingen zu einem Verkehrsunfall. Foto: SDMG/Kaczor

Ein BMW-Fahrer ist am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Ohmden und Jesingen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.











Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Ohmden und Jesingen (Kreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Der BMW-Fahrer kam nach derzeitigem Kentnissstand der Beamten gegen 16.20 Uhr kurz nach dem Ortseingangsschild von Ohmden alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Zur genauen Ursache des Unfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.