1 Bei dem Unfall starben zwei Menschen. Foto: dpa/Jürgen Meyer

Am Donnerstagnachmittag kommt es auf der B27 von Tübingen in Richtung Balingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Für zwei Beteiligte gibt es keine Rettung mehr.















Ofterdingen - Zwei Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall kurz vor Ofterdingen ums Leben gekommen. Ein 59-Jähriger war gegen 14.15 Uhr mit seinem Chevrolet auf der B27 von Tübingen in Richtung Balingen unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann setze mit seinem Wagen zum Überholmanöver an und übersah dabei einen entgegenkommenden Nissan. Die 55-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Ein hinter dem Nissan fahrender 21-Jähriger wich mit seinem Golf aus und landete im Straßengraben.

B27 mehrere Stunden voll gesperrt

Der 59-Jährige und die 55-Jährige erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Golf-Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Die Bundesstraße war während des Einsatzes der zahlreichen Rettungskräfte für mehrere Stunden voll gesperrt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.