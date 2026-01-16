Unfall bei Nürtingen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf B 297

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Bei einem Zusammenstoß im Feierabendverkehr auf der B 297 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt.











﻿Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Nürtinger Straße (B 297) bei Nürtingen-Neckarhausen (Kreis Esslingen) ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten ereignet. Der Unfall passierte laut Polizei kurz vor 16 Uhr an der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße.

Ein 27-Jähriger fuhr dort seinem Ford in Richtung Neckartailfingen. An der Abzweigung übersah er dann offenbar, dass eine 63-Jährige vor ihm ihren Renault wegen des Verkehrs angehalten hatte und krachte ins Heck des Wagens.

Beide Beteiligten wurden mit offenbar leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an beiden Autos liegt nach Schätzungen der Polizei bei etwa 7.000 Euro, der Ford musste abgeschleppt werden.