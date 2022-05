1 Der 28-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagmorgen bei Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Ortsschild und einen Laternenmast überfahren.















Ein 28-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Reudern, in der Nähe von Nürtingen, einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stand er wohl unter dem Einfluss von Alkohol. Der 28-Jährige war gegen sieben Uhr auf der Bundesstraße 297 von Nürtingen herkommend unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn Reudern kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr laut Polizei das Ortsschild sowie einen Laternenmast.

Beamte bemerken Alkoholfahne

Im Anschluss wurde der Wagen nach links abgewiesen, drehte sich und kam nach über 100 Metern auf dem Gehweg an der Einmündung der Zittelmannstraße zum Stehen. Beamte vor Ort bemerkten nach Angaben der Polizei wohl eine Alkoholfahne bei dem Mann. Ihm wurde deshalb Blut abgenommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

7.500 Euro Schaden

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften aus. Da Stromkabel an dem Laternenmast freilagen, wurden Mitarbeiter der Stadtwerke verständigt.