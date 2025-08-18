Unfall bei Notzingen: BMW kommt von Straße ab – Totalschaden

6 Der BMW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolfoto) Foto: SDMG

Bei einem Unfall bei Notzigen (Kreis Esslingen) wurde am Montagnachmittag offenbar eine Person verletzt. Ein Auto war aus noch unklaren Gründen von der Straße abgekommen.











Zwischen Notzingen und Roßwäldenist am Montagnachmittag im Kreis Esslingen ein BMW von der Straße abgekommen. Der Wagen blieb im Graben liegen, durch den Unfall entstand ein Totalschaden, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers in Ulm unserer Redaktion auf Nachfrage.

Demnach war der Fahrer des Wagens gegen 14.30 Uhr aus noch unklaren Gründen in einer Linkskurve von der Straße zwischen Wellingen und Roßwälden abgekommen. Der Fahrer wurde dabei offenbar verletzt.

Die Verletzungen waren ersten Erkenntnissen zufolge nicht allzu schwer, genauere Informationen liegen aber noch nicht vor. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch zum genaueren Unfallablauf gibt es noch keine Erkenntnisse, möglicherweise könnte der Wagen sich auch teilweise überschlagen haben.