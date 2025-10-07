Unfall bei Notzingen: 42-Jähriger verletzt beim Überholen drei Personen

1 Drei Menschen, darunter ein einjähriges Kind, mussten nach dem Unfall in Kliniken gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Mit einem misslungenen Überholmanöver hat ein 42-Jähriger am Dienstag bei Notzingen drei Personen verletzt. Ein Autofahrer im Gegenverkehr verhinderte wohl schlimmeres.











﻿ In Notzingen hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall bei einem Überholmanöver ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Erwachsene und ein einjähriges Kind nach dem Unfall in Krankenhäusern behandelt.

Den Angaben zufolge ist der Unfall gegen 11.15 Uhr auf der Hochdorfer Straße in Richtung Kirchheim passiert. Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat dort zum Überholen eines anderen Mercedes angesetzt, den eine 28 Jahre alte Frau steuerte. Ein entgegenkommender Autofahrer musste wegen des Manövers geistesgegenwärtig bis zum Stillstand bremsen. Trotzdem scherte der 42-Jährige so knapp vor dem Wagen der Frau wieder ein, dass beide Fahrzeuge kollidierten.

Bei dem Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Auch das knapp einjährige Kind, das bei der 28-Jährigen mit im Auto saß, wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.